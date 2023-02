Ekdal uttagen i omgångens lag

Hjalmar Ekdal fick förtroende direkt av Vincent Kompany.

Svensken startade borta mot Norwich och såg till att lägga ett starkt "bud" på mittbacksplatsen. Burnley höll nollan och Ekdal satte dit 3-0-målet på en hörna.

Kompany hyllade lagets försvarsspel efter matchen:

- Att hålla nollan två gånger mot ett av de mest produktiva lagen offensivt i ligan, då måste du applådera den defensiva prestationen först och det var en väldigt komplett prestation, sa han till BurnleyExpress.

Nu har Hjalmar Ekdal också uppmärksammats av The Championship. Svensken är uttagen i det officiella "Omgångens lag".

Burnley har tre spelare (Hjalmar Ekdal, Ian Maatsen och Anass Zaroury) samt huvudtränare Vincent Kompany uttagen i laget.

Burnley stormar mot Premier League och leder The Championship med sju poäng ner till Sheffield United.

