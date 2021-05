Eks bud på Arsenal nobbat: "Svarade att de inte behöver pengarna"

Den svenske Spotify-grundaren Daniel Ek har under senaste tiden varit öppen med sitt intresse för att köpa den engelska storklubben Arsenal och ta över från den kritiserade ägaren Stan Kroenke.

- Jag är väldigt seriös. Jag har säkrat finansiering för det här. Jag vill framföra, vad jag tycker, är ett väldigt bra bud till ägarna. Jag hoppas att de vill lyssna på mig, sa han nyligen till CNBC.

Nu bekräftar Ek, via sitt Twitter-konto, att han lagt ett bud, men att det inte gått hem.

"I dag dök felaktiga rapporter upp om att jag inte lagt ett bud på Arsenal. Jag tycker att det är viktigt att rätta det. Den här veckan lades ett bud fram till Josh Kroenke och hans bankirer, som inkluderade supporterägande, representation i styrelsen och en "golden share" (en typ av aktie som ger aktieägarna vetorätt gällande förändringar i bolagets stadgar). De svarade med att de inte behöver pengarna. Jag respekterar deras beslut, men förblir intresserad och tillgänglig om det skulle ändras", skriver han på Twitter.

Sky Sports har tidigare rapporterat att Eks bud var på runt 1,8 miljarder pund. Samtidigt har det även kommit rapporter om att Ek har allierat sig med Arsenal-ikonerna Thierry Henry, Dennis Bergkamp och Patrick Vieira i sitt försök att ta över Arsenal. Vidare har det även publicerats uppgifter om att förre Arsenal-tränaren Arsene Wenger stöttar Ek.

Enligt den amerikanska affärstidningen Forbes har Ek en förmögenhet på 4,7 miljarder dollar, drygt 40 miljarder kronor. Ek är född i Rågsved, Stockholm och grundade Spotify under 2006. Två år senare lanserades sedan tjänsten.

Stan Kroenkes bolag "KSE", Kroenke Sports & Entertainment, äger i dagsläget Arsenal. I flera år har Arsenal-supportrar varit kritiskt inställda till amerikanen med anledning av brist på engagemang och investeringar i klubben.

