Elanga från start i Uniteds försäsongspremiär

Under slutet på den gångna säsongen fick svenske Anthony Elanga, 19, chansen flera gånger i Manchester Uniteds A-lag. När klubben inledde försäsongsträningen för nästan två veckor sedan fanns svensken med, och under söndagen var det dags för första träningsmatchen.

Det var ett väldigt roterat United som ställdes mot Championship-laget Derby. Elanga spelade de första 45 minuterna, och byttes sedan ut i paus precis som stora delar av laget. Matchen slutade 2-1.

Tahith Chong gav United ledningen efter 17 minuter, Facundo Pellistri utökade till 2-0 efter 59 minuter. Sedan reducerade Derbys Colin Kazim-Richards till 2-1, men det var också matchens sista mål.

Manchester Evening News betygsatte United-spelarna, och för Elangas del blev det ingen supersuccé. Enligt tidningen saknade svensken fysik jämfört med Championship-försvararna i Derby, och kunde inte riktigt komma in i matchen.

