Elanga nominerad till månadens spelare

Manchester United-svensken Anthony Elanga, 19, har fått ont om speltid med klubbens A-lag under den här säsongen. 19-åringen har varit med på bänken under tre matcher i Champions League och har endast gjort 17 minuter på planen mot West Ham i ligacupen.

Elanga har i stället spelat med Manchester Uniteds U23-lag, där han skördat framgångar, vilket resulterat i att han nu är nominerad till att bli utsedd till månadens spelare i oktober månad i Premier Leagues U23-liga.

Under förra säsongen fick Elanga lite mer speltid i Uniteds A-lag och gjorde då ett mål på två framträdanden i Premier League. Målet kom i den sista omgången mot Wolverhampton på bortaplan i den engelska högstaligan.

