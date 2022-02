Elangas nya succé - gjorde mål i kaosartat rivalmöte

Det vankades rivalmöte i Premier League under söndagseftermiddagen då Leeds tog emot rivalen Manchester United i Premier League. United-tränaren Ralf Rangnick valde då att starta med Victor Nilsson Lindelöf i mittlåset tillsammans med lagkaptenen Harry Maguire, medan Anthony Elanga fick inleda på bänken.

Manchester United inledde matchen klart bäst och efter dryga halvtimmen kom ledningsmålet. Och det var ett mål som kom till på ett något ovanligt sätt, i alla fall sett ur United-ögon. Maguire nådde nämligen högst på Luke Shaws hörna och kunde nicka in 0-1.

Ovanligt med hörnmål? Ja, det var nämligen Manchester Uniteds första mål på hörna sedan april 2021. Den engelska storklubben hade misslyckats att få utdelning på hela 138 försök innan Maguires fullträff, enligt statistiktjänsten Optajoe.

- Den statistiken höll på att utveckla sig till något enormt pinsamt. Det var en riktigt bra nick (av Maguire), säger Sky Sports-experten Gary Neville.

Efter matchen kommenterade Maguire själv statistiken:

- Jag skäms över statistiken. Jag är en stor del av hörnorna men som lag har vi inte varit i närheten av tillräckligt bra. Om vi hade gjort flera mål på fasta situationer hade vi legat högre upp i tabellen, säger Harry Maguire till Sky Sports efter matchen.

Strax innan halvtidsvilan utökade gästerna ledningen till 0-2 på Elland Road. Victor Nilsson Lindelöf stod för ett läckert förarbete när han spelade fram Jadon Sancho på högerkanten, som i sin tur prickade pannan på Bruno Fernandes.

- Det där är briljant gjort av Lindelöf. Han länkar med Lingard (Jesse) och bara fortsätter att springa framåt, säger Chris Waddle till BBC.

Matchen tände till ordentligt i inledningen av andra halvlek. 53 minuter stod på klockan när Rodrigo Moreno slog ett inlägg från vänsterkanten som letade sig in direkt i mål bakom David De Gea.

- Dåligt av De Gea. Totalt missbedömt, skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på Twitter.

- Det är inte ett skott och David De Gea kommer inte att vara glad över sitt eget ingripande, säger Gary Neville till Sky Sports.

Bara minuten senare kvitterade Leeds. Bruno Fernandes tappade bollen utanför eget straffområde, varpå tidigare United-spelaren Daniel James avancerade i planen och hittade in till inbytte Raphinha som kunde göra 2-2.

- Manchester United har fallit ihop nu, skriver Luchkurst.

Anthony Elanga och Fred byttes in med knappt 25 minuter kvar att spela. Kort därefter återtog Manchester United ledningen efter att just Fred fått bollen i straffområdet och prickat in 2-3.

I samband med målfirandet träffades Elanga av ett inkastat föremål från publiken. Svensken fick behandling och kunde fullfölja matchen - och tur var väl det. För i slutminuterna blev han målskytt. Strax innan fulltid blev 19-åringen framspelad av Bruno Fernandes varpå han kunde rulla in 2-4 och sitt andra Premier League-mål för säsongen.

- Man kan inte underskatta Rangnick påverkan genom bytena. Formationsbytet bidrog till Freds mål. Fred har varit lugn med bollen och Elanga har också gjort mål, skriver Luckhurst.

- Vi sa i halvtid att vi behöver göra fler mål i andra halvlek och vi lyckades att göra det. Vi visste att det var en tuff arena att komma till men vi visste att vi hade kvaliteten och kunde såra dem, säger Maguire till Sky Sports.

Manchester United vann matchen och kopplar nu ett grepp om fjärde platsen i en haltande tabell, fyra poäng före femman West Ham.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fernandes, McTominay, Pogba - Sancho, Ronaldo, Lingard.

Leeds: Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Dallas - Forshaw, Kock - James, Klich, Harrison - Moreno.

