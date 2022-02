Elliott målskytt i comebacken med Liverpool - efter skräckskadan

På söndagseftermiddagen tog Liverpool emot Championship-laget Cardiff i fjärde omgången av FA Cupen. Jürgen Klopp valde då att mönstra en stark elva, med både Roberto Firmino och Diogo Jota från start. Nyförvärvet Luis Diaz från Porto fanns med i truppen men fick inleda på bänken.

Hemma på Anfield var Liverpool det klart bättre laget i första halvlek, dock utan att få utdelning. Ställning var 0-0 när lagen vandrade in till halvtidsvilan.

Men kort efter pausen kom ledningsmålet. Diogo Jota nådde högst på Trent Alexander-Arnolds frispark och kunde nicka in 1-0 till Liverpool. Kort därefter byttes Luis Diaz innan, och nyförvärvet behövde bara tio minuter på sig för att göra avtryck.

Diaz vann bollen i straffområdet, dribblade sin försvarare med en läcker tvåfotare innan han spelade fram Takumi Minamino som kunde göra 2-0.

Det blev till slut en bekväm seger för Liverpool. Harvey Elliott, 18, gjorde comeback efter skräckskadan mot Leeds i september förra året, och fick kröna återkomsten med att bli målskytt med knappa kvarten kvar att spela.

- Det finns alltid tvivel när man kommer tillbaka från skada. Det är flera saker man behöver komma över och flera frågor man behöver besvara. Han har svarat på alla frågor efter 15 minuter på planen, säger BBC-experten Pat Nevin.

Liverpool vann till slut matchen med 3-1 efter ett sent reduceringsmål av Cardiff och är därmed vidare till nästa omgång i den klassiska FA Cupen. Efter matchen var det Harvey Elliott som stal rubrikerna.

- Det är svårt att beskriva den här stunden med ord. Det är vad jag är satt i laget för att göra - mål och assist. Tacksamt nog kom det i dag framför våra fans efter en lång tid utanför laget. Det är en stund jag och min familj kommer att minnas för alltid, säger Harvey Elliott till ITV efter matchen.

18-årige Elliott valde även att skicka ett speciellt tack till Joe Lewis, som ingår i Liverpools fysioteam.

- En jag måste tacka är Joe. Han tog mig in tidiga morgnar och vi slutade inte förrän sent sent på natten. Han gjorde mig stark igen, säger han till ITV, och tillägger:

- Ett stort tack till alla mina vänner och min familj, speciellt min mamma och pappa. De har stöttat mig igenom det här. Ett enormt tack till fansen som gav mig all kärlek. Skadan är bakom mig nu och jag är tillbaka.

Startelvor:

Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Henderson, Keita, Jonas - Minamino, Firmino, Jota.

Cardiff: Phillips - Denham, Flint, McGuinness - Ng, King, Pack, Vaulks, Bagan - Thomas Harris, Collins.