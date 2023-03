Emerson skadad - tvingas till operation

Det stormar i Tottenham Hotspurs just nu. Antonio Conte har fått lämna London-laget som parkerar på fjärde plats i den haltande Premier League-tabellen och laget fick dessutom respass ur Champions League redan i åttondelsfinal mot AC Milan.

Nu kommer nästa bakslag.

Det är den brasilianska landslagsförsvararen Emerson Royal som har drabbats av en knäskada under landslagsuppdraget. En skada som enligt The Sun innebär att Royal tvingas till operation och frånvaron sägs uppgå till sex veckor.

Royal har hittills noterats för 22 framträdanden och två mål under säsongen, men har under våren konkurrerat med det spanska nyförvärvet Pedro Porro, som anslöt från Sporting under januarifönstret.