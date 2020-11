England bekräftar - Gomez knäskadad: "Ingen bra situation"

Nyligen tvingades Liverpools Virgil van Dijk till operation och mittbacken riskerar i värsta fall att missa resten av säsongen, men även sommarens EM-slutspel. Så sent som i går, tisdag, uppgav även The Times att Trent Alexander-Arnold kommer vara borta i upp till fyra veckor efter den skada han ådrog sig i helgens ligamatch mot Manchester City.

Dessutom har Premier League-klubben Fabinho på skadelistan, som dock väntas vara tillbaka efter nuvarande landslagsuppehåll.

Men skadekrisen fortsätter i Liverpool.

Under onsdagseftermiddagen skadade Joe Gomez sig allvarligt under Englands träning, något som förbundskaptenen Gareth Southgate bekräftade på en presskonferens senare under onsdagskvällen.

- Vi måste vänta och se vad undersökningen visar. Vi är alla hoppfulla, men situationen är inte bra. Jag ser inte att han är med och spelar några matcher, säger Southgate.

Gomez har nu lämnat den engelska samlingen.