Enkel seger för City - Jesus bröt torkan med dubbla mål

Manchester City halkade hela elva poäng efter Liverpool i Premier League-toppen efter helgens missräkning, 2-2 mot Newcastle. Under tisdagskvällen skulle City dock krympa avståndet, åtminstone tillfälligt. Borta mot Burnley tog Pep Guardiolas mannar en kassaskåpssäker seger, 4-1.

Gabriel Jesus hotade tidigt för City, och skulle även vara den som inledde målskyttet. Brassen vek in i planen och curlade vackert in 1-0 i den bortre burgaveln. Jesus bröt därmed en tio matcher lång måltorka för klubb- och landslag. Fem minuter in i andra utökade anfallaren när han på volley styrde in Bernardo Silvas inlägg i krysset.

I den 68:e minuten kom även 3-0, och det var ett riktigt vackert mål. Rodri klippte till någon meter utanför straffområdet på en studsande boll. Spanjoren fick till en praktträff som gick in i nättaket. Riyad Mahrez satte senare 4-0 i matchens slutminuter. Målet var algerens 50:e i Premier League.

Burnley hann med en reducering genom Robbie Brady, men vinsten var det aldrig något snack om.

Lagens startelvor:

Burnley: Pope - Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters - Lennon, Cork, Drinkwater, McNeil - Hendrick, Wood.

City: Ederson - Walker, Otamendi, Fernandinho, Angelino - Rodrigo, Silva - De Bruyne, Bernardo, Sterling - Jesus.