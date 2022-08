Erik ten Hag bekräftar: Lindelöf missar mötet med Brentford

Manchester United saknar alltjämt Anthony Martial och Victor Lindelöf, det bekräftade Erik ten Hag på presskonferensen under fredagen. Nederländaren lade också till att truppsituationen är ”fortfarande den samma”

Inför säsongspremiären ryktades det om att Victor Lindelöf skulle ta plats i Uniteds startelva, när matchtruppen sedan släpptes saknades svensken helt. Han missade matchen mot Brighton med en skadekänning.

Nu är det bekräftat att skadan håller Lindelöf borta från spel även i helgen när Manchester United ställs mot Pontus Janssons Brentford på lördagen.

Erik ten Hag confirms Anthony Martial and Victor Lindelöf will be out for #mufc's game against Brentford. The squad situation is "still the same" #mulive [mu]