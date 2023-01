Erling Haaland slog till med nytt hattrick – City körde över Wolves

Kevin De Bruyne var tillbaka i startelvan efter att ha vilats i mötet mot Tottenham.

I slutet av den första halvleken var det också belgaren som hittade fram till Erling Haaland som med pannan satte dit ledningsmålet för Manchester City. Det var norrmannens 23:e mål i Premier League den här säsongen - det skulle bli fler.

23 mål är en notering som räckte för Mohamed Salah och Heung min-Son att vinna skytteligan på, förra säsongen. En notering som också skulle räckt till skytteligasegern i de fyra senaste säsongerna.

- Det finns tre saker som är säkra här i livet: Döden, skatt och mål från Haaland. Det är lysande från De Bruyne. Löpningen från Haaland är enastående eftersom han tar löpningen och Collins ser honom inte, säger tidigare landslagsförsvararen Stephen Warnock i BBC.

Erling Haaland klev också upp och tangerade Sergio Agüeros rekord för antal mål på hemmaplan i en och samma säsong för Manchester City. Norrmannen gjorde i och med 1-0-målet sitt 16:e på Etihad Stadium. Lika många som Agüero stod för säsongen 2011/2012.

I inledningen av den andra halvleken var det dags igen.

Denna gång från straffpunkten. Erling Haaland rullade säkert in bollen mitt i mål och nummer 24 för norrmannen var ett faktum fram till 2-0.

Innan 55 minuter var spelat var det 3-0 på tavlan och ännu ett mål från Erling Haaland, framspelad av Riyad Mahrez lade norrmannen enkelt in bollen och ökade på Citys ledning som såg ut att ha väldigt kul hemma mot Wolves.

Erling Haaland slog därmed också till med sitt fjärde hattrick i sin 19:e match, det fick den engelska gamla målkungen, Gary Lineker att reagera:

"Det börjar bli löjligt nu", skriver legendaren på Twitter.

Just att det var hans fjärde hattrick gjorde att han krossade det rekord som Ruud van Nistelrooy tidigare hade. Nederländaren behövde 65 matcher på sig att göra fyra hattrick i Premier League. Det är han numera näst bäst på. Erling Haaland behövde 19, detta enligt statistiktjänsten Opta.

Sedan i matchminut 60 tyckte Pep Guardiola att det fick räcka, spanjoren plockade av Erling Haaland som fick vila den sista halvtimmen.

I Sky Sports var reportern Lewis Bate mållös efter att han bevittnat Erling Haalands show på Etihad Stadium.

- Vad finns det kvar att säga om Haaland? Målen har varit enkla i eftermiddag, egentligen, men den han gör bara mycket mer av dem än någon annan. Faktum är att han nu har gjort mer än dubbelt så många som Manchester Citys motståndare Wolves har gjort den här säsongen. Extraordinärt, säger han.

Manchester City hade bud på fler mål men det stannade vid 3-0 och City sätter press på toppkonkurrenterna Arsenal och Manchester United som spelar senare idag, 17.30.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Lewis, Stones, Akanji, Laporte - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Haaland, Grealish.

Wolves: Sa - Semedo, Collins, Kilman, Bueno - Lemina, Neves, Nunes - Hwang, Jimenez, Traore.

