ESPN: Barcelona undersöker möjligheten att ta in Elanga

Manchester United-svensken Anthony Elanga har under den här säsongen fått knapp speltid, och har under senaste tiden kopplats ihop med en utlåning för att få fler minuter under den sista delen av säsongen. Borussia Dortmund, Everton och PSV Eindhoven har nämnts som de främsta intressenterna, samtidigt som uppgifter gjort gällande att United-tränaren Erik ten Hag möjligen vill behålla spelaren för att ha fler offensiva alternativ.

Nu uppger ESPN att Barcelona överväger möjligheten att ta in Elanga på transferfönstrets sista dag. Barcelona har, enligt ESPN, fått besked från La Liga om att klubben har ett litet löneutrymme till att registrera spelare, vilket fått klubben att titta efter lån.

Enligt ESPN är Barcelona även intresserat av Marockos VM-succéspelare Sofyan Amrabat, till vardags i Fiorentina, vilket det även rapporterats om tidigare. I det fallet uppges det också röra sig om ett lån, som Barcelona i första hand tittar på.

