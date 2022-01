Everton bekräftar: Ferguson tar över tillfälligt efter Benitez

Efter 2-1-förlusten mot dåvarande tabelljumbon Norwich i lördags fick Rafael Benitez sparken av Everton, och nu är Merseyside-klubben på jakt efter en ersättare. Enligt uppgifter i brittisk media är Roberto Martinez, Graham Potter, Frank Lampard och Wayne Rooney alternativ som klubben överväger.

På tisdagen meddelar Everton att klubbikonen Duncan Ferugson tar över som interimtränare fram till dess att en permanent tränare har anställts. Det är andra gången Ferguson tar huvudansvaret i klubben på interimbasis, detta efter att framgångsrikt ha lett laget till fem poäng på tre matcher efter att Marco Silva fått sparken i december 2019.

Duncan Ferguson kommer att assisteras av John Ebbrell och Leighton Baines samt målvaktstränaren Alan Kelly inför lördagens Premier League-möte med Aston Villa.

Everton meddelar samtidigt att en ny permanent huvudtränare kommer presenteras inom kort.

🔵 | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games.



He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly.