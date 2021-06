Everton bekräftar: Olsen lämnar

Robin Olsen befinner sig just med landslaget och laddar upp inför sommarens EM. Under årets säsong har målvakten spelat för Everton i Premier League, där han har varit på lån från Roma.

Under fredagen bekräftar nu Everton att låneavtalet inte förlängs och Olsen kommer därmed återvända till Roma – där José Mourinho blivit ny tränare.

Under torsdagen fick Olsen frågor om framtiden på en presskonferens med landslaget.

- Jag har inte tänkt på det. Jag ser fram emot mästerskapet (EM) nu, det är det jag har fokus på. Resten får vi ta efter EM, sa Olsen då.

En förklaring till att Olsen, som varit tydlig med att han trivts i Everton, nu lämnar kan ligga i att Carlo Ancelotti lämnat klubben. Italienaren var manager för Everton under fjolårssäsongen men presenterades som ny tränare för Real Madrid i dagarna.

Under årets säsong noterades Olsen för sju matcher i Premier League. 31-åringen har avtal med Roma till sommaren 2023.

🔵 | We can today confirm the players set to leave #EFC when their current contracts expire at the end of the month.



We wish to thank all departing players for their contributions throughout their time at the Club.