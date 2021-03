Everton bekräftar otäcka inbrottet hos Olsen: "Ger så mycket stöd som möjligt"

Daily Mail rapporterade sent under tisdagen att Evertons svenske målvakt Robin Olsen nyligen utsatts för ett otäckt inbrott i sitt hem. Landslagskeepern och hans familj var hemma när maskerade män tog sig in och hotade Olsen med machete-kniv för att tvinga honom att visa gärningsmännen runt, så att de kunde få tag på smycken och klockor.

Premier League-klubben bekräftar nu inbrottet för BBC. I en kommentar uttalar Everton följande:

"Vi erbjuder Robin och hans familj så mycket stöd som möjligt".

BBC skriver också att polisen har informerats om inbrottet.