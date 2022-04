Everton bekräftar: svensktrio får ny chefstränare

Tidigt på säsongen sparkade Everton sin tränare Willie Kirk. Därefter tog den tidigare Lyon-tränaren Jean-Luc Vasseur över, men efter 95 dagar och tio matcher fick även han gå.

Nu har man dock hittat en permanent ersättare - danske Brian Sörensen ansluter efter sommaren från Fortuna Hjørring.

Tränaravtalet sträcker sig över två säsonger.

- Jag ser väldigt mycket framemot att ansluta till Everton. Det är en av de historiska klubbarna i damfotboll och våra bakgrunder passar bra ihop med samma värderingar, moral, och ambitioner. Jag känner att det finns massvis med potential med spelare som är villiga att göra stort intryck på de största scenerna, säger Sörensen till hemsidan.

Evertons sportchef på damsidan, Alan McTavish:

- Brian var den som stod ut bland kandidaterna och han har bevisat att han är en vinnare. Hans vision för laget i samband med hans ambition och driv att föra Everton framåt imponerade oss under intervjuprocessen.

Sedan tidigare finns den tidigare Rosengårds-trion i Everton. Nathalie Björn, Anna Anvegård och Hanna Bennison.

🤝 | We have reached an agreement for Brian Sorensen to become our new manager ahead of the 2022/23 season, with the Dane signing an initial two-year contract. #EFC 🔵