Everton tappade ledning igen

Everton välkomnades till Leicester hemmaplan King Power Stadium under lördagseftermiddagen. Everton hade inlett säsongen med fyra raka förluster och kom från två raka matcher då laget tappat ett tvåmålöverläge till förlust. Leicester hade mäktat med två kryss i säsongsstarten men jagade sin första trepoängare.

Startelvorna bjöd inte på några större förvåningar. Det största utropstecknet var Bilal El Khannouss som fick göra startdebut i hemmalaget. Den marockanske landslagsmittfältaren anlände till Leicester i slutet av transferfönstret från belgiska Genk.

Ett skadedrabbat Everton tvingades spela mittfältaren James Garner på högerbacksplatsen då laget har tre ytterbackar på frånvarolistan.

Annons

Jesper Lindström fick matchens första heta chans efter knappt fyra minuter. Dansken blev serverad ett fritt läge framför mål men volleyskottet gick utanför.

I den elfte minuten gav Ilman Ndiaye Everton ledningen. Senegalesen tog emot bollen centralt i banan, drev in några meter och placerade in 1-0 till bortalaget via Hermansens högra stolpe.

Everton fortsatte att diktera spelet under den första halvleken. Lindström fick ytterligare ett bra läge och träffade den här gången målet, men Hermansen stod i vägen.

I takt med att regnet började ösa ner över Leicester växte hemmalaget in i matchen. Mavididi var nära att kvittera då Pickford missbedömde mittfältarens inlägg men bollen stannade utanför mållinjen via ribban.

- Mycket bättre från Leicester efter målet, sade Sky Sports Sue Smith.

Mot slutet av halvleken övergick regnet till hagel och gjorde spelförhållanderna tuffa för spelarna.

Annons

Ställningen i halvtid var 1-0 till gästande Everton.

Efter en förlängd halvtidspaus på grund av det bistra vädret kom matchen åter i gång. Andre Ayew försökte med en akrobatisk spark efter att ha tagit ner ett inlägg nära straffpunkten men avslutet gick över.

Domenic Calvert Lewin var nära att utöka Evertons ledning när han fick avlossa i straffområdet men Hermansen var vaken vid sin närmsta stolpe. Strax senare skapade Leicester en bra möjlighet men Ndidi lyckades inte få nicken på mål när han gavs spelrum framför Evertons målbur.

I den 73:e minuten skulle Leicester kvittera matchen. Det var Mavididi som höll sig framme på en hörna och lyckades nicka in 1-1.

- Det har varit påväg, Leicester har skapat sina chanser, sade Sky Sports Sue Smith.

I slutskedet av matchen flödade spelet fram och tillbaka utan att några ordentliga chanser skapades för något av lagen.

Annons

Matchen slutade 1-1 och Everton tappade ännu en gång ledningen i andra halvlek men lyckades i alla fall bärga den första poängen för säsongen. För Leicesters del var det den tredje oavgjorda matchen för säsongen.

Startelvor:

Leicester: Hermansen - Justin, Faes, Okoli, Kristiansen - Winks, Ndidi - Ayew, El Khannouss, Mavididi - Vardy



Everton: Pickford - Garner, Keane, Tarkowski, Young - Mangala, Doucouré - Lindström, Ndiaye, McNeil - Calvert-Lewin