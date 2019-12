Everton utreder homofobi under match - kopplar in polisen

Everton besegrade i lördags Chelsea på Goodison Park. Nu utreder klubben homofobiska sånger som ska ha hörts under matchen.

Everton studsade i lördags tillbaka efter en tung period med 3-1-seger mot Chelsea hemma på Goodison Park. Detta bara dagar efter att tränaren Marco Silva fick sparken och klubbikonen Duncan Ferguson tog över och därmed fick en drömdebut som tränare i klubben.

Men nu meddelar Everton att klubben, i samarbete med anti-diskriminerinsorganisationen Kick it Out, har startat en utredning med anledning av händelser från matchen.

Everton meddelar på sin hemsida att klubben och Kick It Out utreder homofobiska ramsor som ska ha hörts under matchen mot Chelsea. Båda parterna har nåtts av rapporter om att "en liten del av hemmapubliken" ska ha sjungit homofobiska sånger riktade mot Chelsea-supportrar.

"Homofobi har ingen plats på vår arena, i vår klubb, i vårt samhälle eller i vår sport. Klubben fördömer sådant beteende starkt och gör en grundlig utredning som kommer att inkludera Merseyside-polisen", skriver Everton på sin hemsida.