Evertons krisbeslut - fotbollsdirektör lämnar omedelbart

Everton är i kris med åtta raka matcher utan seger i Premier League. Liverpool-laget vann senast mot Norwich i slutet av september och är nu på 16:e-plats i ligan.

I helgen sipprade uppgifter ut om att chefstränaren Rafael Benitez framtid är osäker, och under söndagskvällen kom besked om att fotbollsdirektören Marcel Brands lämnar med omedelbar verkan. Anledningen är att Brands och klubbens styrelse har olika visioner om inriktningen för klubbens framtid.

- Det här beslutet har tagit lite tid för mig att ta och efter en del överväganden är det ett av de svåraste besluten jag har tagit i min karriär, säger Brands i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Styrelsen och jag är överens om att det finns en tydlig skillnad i visionen och inriktningen för den här vackra klubben och med det i åtanke togs beslutet.

Everton meddelar samtidigt, via klubbens hemsida, att klubbens ledning har fullt stöd för tränaren Rafael Benitez. Everton ställs under måndagskvällen mot Arsenal hemma i Premier League.

"This decision has taken some time and some consideration and was one of the most difficult I have faced in my career."



A statement from Marcel Brands.