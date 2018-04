Ex-allsvenske profilens stora sågning: "Nasri är en idiot"

Mittfältaren Emmanuel Frimpong har tidigare spelat i Arsenal, och i en intervju med the Telegraph ger han nu sin syn på sin tid i London-klubben och förklarar att han aldrig kom överens med dåvarande lagkamraten Samir Nasri. Frimpong, som i dag spelar i den cypriotiska ligan efter att ha tillhört AFC Eskilstuna förra året, berättar bland annat att han hamnade i luven på Nasri efter 2-0-förlusten mot Liverpool 2011. Då blev Frimpong utvisad.

- När matchen var slut och vi kom in i omklädningsrummet förväntade jag mig att (Arsene) Wenger skulle vara väldigt arg. Men han var faktiskt väldigt lugn och av någon anledning kom Nasri in och sa något i stil med: "Vi förlorade matchen på grund av dig". Jag var ung och visste inte riktigt vad jag gjorde. Jag var förkrossad. Jag kände att jag hade svikit alla och han skyllde verkligen på mig. Jag gillade verkligen inte honom, säger Frimpong till the Telegraph enligt ESPN.

- Han gick alltid på mig om jag gav bort bollen på träning och en gång sa han till och med: "Jag skulle kunna köpa dig om jag vill". Det skulle han säkert ha kunnat gjort, men ändå...

När duon sedan spelade mot varandra, efter att Nasri flyttat till Manchester City, rök de ihop på planen.

- Folk har aldrig förstått varför vi bråkade, men jag gillar inte den killen. Anledningen till att jag inte gillar honom är för att han är en idiot. Så enkelt är det. Jag skulle aldrig någonsin kunna respektera honom.