Ex-flickvännen vittnar - Alli misshandlades under inbrott: ”Skräckinjagande”

Dele Alli har ett tufft förflutet.

I en intervju med podcasten ”The Overlap” i juli 2023 öppnade 27-åringen upp om att han haft ett beroende av sömntabletter, och att han som sexåring blivit sexuellt antastad av sin mammas vän. Som sjuåring började han röka och som åttaåring började han sälja droger, innan han adopterades vid tolv års ålder och fick stabilitet i sitt liv.

Nu har ytterligare en hemsk upplevelse från Allis liv uppdagats, en upplevelse som dock ägde rum i senare ålder.

I en ny intervju med The Sun berättar den tidigare Tottenham-stjärnans ex-flickvän Ruby Mae om hur paret utsattes för ett skräckinjagande inbrott under pandemin. Under inbrottet misshandlades Alli bland annat av rånarna.

- De slog till Dele och tvingade honom att gå upp på övervåningen… Deles vänner kom till mig i panik, jag insåg direkt att något var fel. De skulle aldrig kommit in i sovrummet där jag var annars.

Mae fortsätter:

- Sedan såg jag en siluett vid dörren och frågade om det var Dele. Mannen svarade inte, och sedan insåg jag att han inte hade samma längd eller kroppstyp som Dele. Han kom in, var väldigt skräckinjagande och började fråga mig var ”allt var”. Han sa sedan åt mig att ta av alla mina armband och ringar… Det enda jag hoppades på var att vi alla skulle komma därifrån oskadda.

Rånarna tvingade Alli att överlämna flera dyrbara klockor och Mae tvingades överlämna flera armband. Trots att det gått närmre fyra år sedan rånet har rånarna fortfarande inte gripits, enligt The Sun.

Alli klarade sig utan större men. Den dåvarande Tottenham-spelaren ska dock ha blivit rejält skadad av rånet.