Experten: "Coutinho är skyldig Gerrard en ursäkt"

Efter endast tre segrar på de inledande elva matcherna av Premier League valde Aston Villa att sparka chefstränaren Steven Gerrard efter torsdagens 3-0-förlust mot Fulham.

Liverpool-ikonen tog över Birminghamklubben i november förra året och imponerade under vårsäsongen. Under sommaren fick han rejäl backning av klubben som värvade in Diego Carlos, Leander Dendoncker och Philippe Coutinho, bland annat.

Just Coutinho fick stor personlig backning av Gerrard, men brassen har varit en stor besvikelse i år och står utan både mål och assist efter elva omgångar.

Det får den tidigare Aston Villa-anfallaren Gabriel Agbonlahor, nu expert hos brittiska TalkSport, att rasa. Han anser att Coutinho är skyldig Gerrard en ursäkt på grund av sina svaga insatser, som delvis bidragit till Gerrards sparkning.

ANNONS

- Coutinho var hans (Gerrards) värvning och har inte bidragit. Coutinho är skyldig Gerrard en ursäkt på grund av hur dåliga hans insatser varit, Gerrard backade honom, säger Agbonlahor till TalkSport.

Aston Villa vann under söndagen sin första match sedan sparkningen med 4-0 hemma mot Brentford. Matchen leddes av Gerrards tidigare assisterande tränare Aaron Danks, som för tillfället agerar interimtränare.