FALLAHI: Här är de tio bästa värvningarna hittills

Transferfönstret öppnade för inte så många dagar sen. Här är mina tio bästa värvningar hittills sett till prislapp, behov, anpassningstid, situationen på transfermarknaden och framtidsutsikter:

1. Ilkay Gündogan 32 (Fri transfer) (City -> Barca)

Ilkay Gündogan lämnar ett trippelvinnande Manchester City för att gå till ett FC Barcelona som är i behov av mittfältare. Sett till Barcelonas ekonomiska situation där det inte är lätt att värva är Gündogan en riktigt bra värvning. Den tyska mittfältaren stod för ett antal minnesvärda mål förra säsongen och har många kvaliteter som kommer vara nyttiga för Xavi. Med åldern och erfarenheten kommer inte mittfältaren behöva mycket tid för att anpassa sig och jag förväntar mig leverans direkt när La Liga drar igång.

2. Jude Bellingham 20 (103 miljoner euro) (Borussia Dortmund -> Real Madrid)

Real Madrid fortsätter på sin satsning där unga lovande spelare kombineras ihop med vinnande mer erfarna spelare. Modric och Kroos stannar ytterligare en säsong. Tchouameni, Camavinga och Valverde finns att tillgå. Nu adderar man Jude Bellingham till mittfältet. Bellingham är en naturlig ledare, har fysik och fin teknik. Han valde Dortmund när många andra hade valt en flytt inom England. Han valde Real Madrid när många hade valt Premier League. Jag tror på succé för engelsmannen i Real Madrid, en klubb som passar Bellinghams egenskaper som handen i handsken. Sett till att Bellingham bara är 20 år och redan är så bra är det inga tvivel om att engelsmannen kommer bli en ny ”Galactico”. Trots tuff konkurrens valde ytterligare en spelare Real Madrid, en prestigevärvning av Florentino Perez.

3. Alexis Mac Allister 24 (42 miljoner euro) (Brighton -> Liverpool)

Finns det något lag som är i desperat behov av mittfältare är det Klopps Liverpool. I världsmästaren Mac Allister har de fått in en fin förstärkning till ett riktigt bra pris. Mac Allister som varit bra i Brighton under De Zerbi kommer vara enormt nyttig för Klopp under säsongen och kompletterar Liverpools svagaste lagdel fint. Sett till att han spelat regelbundet för Brighton så är det kortare startsträcka för argentinaren än för många andra. En toppvärvning sett till pris, behov och kvalitet

4. Milan Skriniar 28 (Free Transfer) (Inter -> PSG)

Milan Skriniar har haft en skadeskjuten säsong, men när han är som bäst är det en av de bästa mittbackarna som finns att tillgå. I Skriniar får PSG in ett fullblodsproffs, något som kan behövas i omklädningsrummet. Skriniar har en snabbhet och fysik som gör att PSG kan ta större risker i spelet och han är stabil med bollen. Sett till hur Luis Enrique kommer spela fotboll kommer den slovakiska mittbacken göra bra ifrån sig och vara viktig för omklädningsrummet i den kaotiska parisklubben.

5. Nicolas Jackson 22 (37 miljoner euro) (Villarreal -> Chelsea)

Chelsea var under hela fjolårssäsongen i behov av en anfallare. Nicolas Jackson har under våren briljerat i Villarreal. Han avslutade säsongen med mål eller assist i sju av åtta matcher. Han har snabbhet, fysik och kyla. Chelsea var verkligen i behov av en anfallare och i Nicolas Jackson har man lyckats knyta till sig en anfallare med utvecklingspotential till ett bra pris. Sett till att det är få anfallare som rör sig på årets marknad kan detta vara en nyckelvärvning för Pochettinos Chelsea till den nya säsongen. Det kanske tar lite tid för Jackson att anpassa sig, men det jag såg av honom under våren var för bra för att tro på flopp.

6. Mateo Kovacic 29 (29 miljoner euro) (Chelsea -> Manchester City)

Manchester City behövde ersätta Gundogan efter tyskens flytt till Barcelona och in kommer Mateo Kovacic. Kroaten är enormt duktig på att transportera bollen fram i banan och glider förbi sina motståndare retfullt enkelt på mittfältet. Han lämnar ett Chelsea i kaos för att komma till världens bästa lag och han gör det för en peng som känns värd vartenda öre. Det ska bli spännande att se Kovacic under Guardiola, det lovar väldigt gott.

7. Declan Rice (122 miljoner euro) (West Ham -> Arsenal)

Efter att Xhaka och eventuellt Partey lämnar Arsenal behövde Artetas mittfält stärkas upp rejält. Declan Rice kommer fräscht från en Conference Leaguevinst med West Ham där han även var kapten. Just kaptensskapet ska inte underskattas. Rice är en ledare på och utanför planen vilket Arteta sägs värdesätta högt. Jag tycker Arsenal överbetalar för Rice, men det är skillnad på värde och pris. Priset är högt, men sett till Arsenals behov är det en värvning som jag tror stenhårt på.

8. Lucas Hernandez 27 (45 miljoner euro) (Bayern -> PSG)

PSG har ett nytt mittbackspar där Lucas Hernandez kommer komplettera Milan Skriniar. Fransmannen är tillbaka i hemlandet efter att ha rehabiliterat sig från skadan i VM. Hernandez som blev Bayerns dyraste värvning någonsin var innan skadan en av de bästa mittbackarna i världen och det ska bli spännande att se om han och Milan Skriniar kan ge Parisklubben en defensiv stabilitet de saknat. Håller Hernandez sig skadefri är det en toppvärvning av PSG som värvat smart i sommar.

9. Kai Havertz 24 (70 miljoner euro) Chelsea -> Arsenal

Många tvivlar på Kai Havertz. Kommer han hitta en roll i Arsenal. Är han det Arteta behöver. Jag tror på det motsatta. Tysken har allt som krävs för att göra bra ifrån sig i Arsenal. Dessutom har han nu en tränare som handplockat honom och han kommer bidra med kvalitet i anfallet. Havertz är en spelare som är svårfångad och jobbig att möta då han ofta har en fri roll där han rör sig över stora ytor. Jag tror Arteta kan få ut mycket av tysken, även om prislappen är enorm.

10. Dominik Szoboszlai 22 (70 miljoner euro) (Leipzig->Liverpool)

Liverpools jakt på mittfältare fortsatte i Bundesliga där Dominik Szoboszlai valdes ut för att komplettera Klopps mittfält. Szoboszlai har många fina kvaliteter och är en spännande värvning för Liverpool. Jag tror det kan ta lite tid för honom att anpassa sig, men Liverpool har fått in en spelare som är kapten för ungerska landslaget och som har fina kvaliteter. Szoboszlai har en spets i sitt skott som är välbehövlig och är ett hot på fasta situationer. Ett komplement till mittfältet som behövdes, om än en dyr prislapp för en spelare som kan behöva lite tid att anpassa sig.