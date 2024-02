FALLAHI: "Onana börjar likna spelaren Man United värvade för stora pengar"

Andrum för Ten Hag

Villa har bollinnehavet, fler avslut och borde nog ha fått med sig en poäng i den här matchen och jag tycker inte att Manchester United idag gör en fantastisk match, men laget lyckas hålla sig kvar i matchen och lösa resultatet. Om United ska ha hopp om Champions League-spel nästa säsong var dagens tre poäng en absolut nyckel för att fortsätta ha hoppet uppe även om det är fem poäng upp till Villa. United har fem vinster och en oavgjord match sedan årsskiftet och starten på 2024 har varit allt Unitedsupportrarna längtat efter. Ratcliffes intåg i klubben är intressant att följa och om klubben kan hålla den här resultatraden uppe kan de rädda en säsong som kändes förlorad.

Annons

Mctominay frälser (igen)

Villa idag. Chelsea och Brentford tidigare under säsongen. Scott McTominay har en förmåga att ta sig in i boxen och göra mål som har varit livsviktig för Manchester United. McTominay var på väg bort i somras men har hållit sig kvar, gör idag ett matchavgörande mål och har varit nyttig under säsongen. Det avgörande målet innehåller överlag fina aktioner från Mainoo och Dalot som står för inlägget, men det är McTominay som sätter dit bollen med en perfekt nick.

Rasmus Höjlund har hittat formen

Rasmus Höjlund värvades för stora pengar till United och hade svårt att lämna avtryck i början av säsongen. Nu har dansken dock hittat formen. Det här var femte raka matchen anfallaren gjorde mål i och han har gjort sex mål och två assist på de sju senaste matcherna. Många hade konsumerats av att ha så tung start som Höjlund haft, men nyförvärvet har visat prov på kvaliteter på planen och mentalt. Skönt att dansken visar upp kvaliteterna han hade i Atalanta vilket gjorde att United värvade honom, unga spelare behöver tålamod och Höjlund är ett bra exempel på det.

Annons

Onana drar sitt strå till stacken

Även André Onana stod för en positiv insats i matchen mot Villa. Målvakten stod för ett par kvalificerade räddningar matchen igenom och börjar mer och mer likna spelaren som United värvade för stora pengar. När han inte stjälper sitt lag kan laget ta tre poäng även när man inte förtjänar det.

Sämre form för Aston Villa

Unai Emerys Aston Villa har tagit Premier League med storm och det var inte längesen det pratades om laget som en kandidat till ligatiteln. Nu har man på kort tid förlorat mot Newcastle, Chelsea och Manchester United. Känslan är att många lag har läst av Villas spelidé och utnyttjar de enorma ytor Birminghamklubben bjuder på.