Igår stod det klart att Lucas Digne lämnar FC Barcelona för Everton. Spelaren har skrivit på ett femårsavtal med Merseyside-klubben, som betalade 20 miljoner euro för spelaren.

När Everton på Twitter publicerade bilder från Dignes läkarundersökning la somliga fotbollssupportrar märke till en liten detalj, men med större betydelse. Klubbens nyförvärv tycks ha en tatuering över bröstet med texten "I Never Walk Alone", vilket ju inte är allt för långt ifrån Liverpools motto "You'll Never Walk Alone".

Huruvida det innebär att han håller på Liverpool, eller bara alltid ser till att ha sällskap under promenader låter vi vara osagt än så länge. I vilket fall hade supportrar till Liverpool roligt åt sammanträffandet...

Congratulations to Everton on signing Lucas Digne... 👍



Here he is pictured with 'I Never Walk Alone' tattooed across his chest. Liverpool fan him. 👀 pic.twitter.com/uyyRtDsUed