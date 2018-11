Får uppbackning av elitdomaren - efter att ha använt sig av "sten, sax, påse": "Det är mycket strängt"

Inför mötet mellan Reading och Manchester City i den engelska högstaligan för damer, WSL, tvingades domaren David McNamara ta till en nödlösning. Domaren hade glömt sitt slantsinglingsmynt i omklädningsrummet och för att bestämma vem som skulle börja med bollen uppmanade han spelarna att köra ”sten, sax, påse". Det stod honom dyrt. Det engelska fotbollsförbundet stängde av McNamara i tre veckor för hans improvisationslösning, uppgav The Telegraph.

- Det är inte försvarbart. Han borde ha varit mer förberedd, han borde ha haft ett mynt men hade inte det. Det är var en besvikelse och det är inte lämpligt. Det är väldigt oprofessionellt, sa domarmanager Joanna Stimpson till tidningen.

Men den Fifa-listade domaren Keith Hackett håller inte med Joanna Stimpson. Han menar att hennes uttalande är besynnerligt. Vidare ger Hackett McNamara uppbackning.

- Frågan är vem det var på FA som tog beslutet att stänga av en ung domare som gjorde ett misstag att glömma sitt mynt. Tre veckors avstängning är mycket strängt. En spelare som stängs av i tre matcher är tillbaka sju-tio dagar senare, skriver han på sin Twitter.

I am surprised and saddened that a serving officer of the FA when questioned about the draconian punishment of Petty Officer and Referee David McNamara who forgot to take a coin out with him. Stated that it was in her words “a moment of madness” this is unacceptable comment