Ferdinand sätter ner foten: "Maguire måste gå vidare"

Manchester Uniteds mittback Harry Maguire, 29, har i flera år fått hård kritik, och nyligen uppgav Talksport att 29-åringen är aktuell för Aston Villa, men det dementerades sedan av andra medier, och i dagsläget har spelaren kontrakt till sommaren 2025.

Nu sätter förre Manchester United-backen Rio Ferdinand ner foten och menar att Maguire måste lämna den engelska storklubben.

- Maguire måste gå vidare, men jag tror att han stannar på grund av alla matcher och att de inte kan ta in någon annan. Han spelar bara i cupmatcherna, säger han till Vibe with Five.

Maguire har gjort 157 matcher med United, som han kom till från Leicester City 2019, men har under den här säsongen fått mindre speltid än tidigare och är noterad för 13 matcher, varav sju framträdanden i Premier League.

United ställs under tisdagskvällen mot Charlton hemma i ligacupen.