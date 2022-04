Fernandinho bekräftar: vill lämna Manchester City i sommar

Fernandinho värvades till Manchester City från Sjachtar Donetsk sommaren 2013 och växte snabbt ut till en nyckelspelare för Premier League-klubben. De senaste åren har brassen dock tappat sin ordinarie startplats på det defensiva mittfältet. Nu bekräftar han att han vill lämna klubben när kontraktet löper ut i sommar.

- Jag vill spela. Jag kommer att återvända till Brasilien, helt klart. Jag har bestämt mig tillsammans med min familj, som är viktigast för mig, säger Fernandinho på en pressfonferens enligt journalisten Fabrizio Romano.

När City-managern Pep Guardiola mötte pressen kort efteråt, inför onsdagens Champions League-match borta mot Atlético Madrid, visste han inte om Fernandinhos planer.

- Det visste jag inte. Det var nyheter för mig. Vi får se vad som händer i slutet av säsongen, sa en märkbart förvånad Guardiola på en reporters fråga.

Fernandinho har vunnit fyra Premier League-titlar, en FA-cuptitel och sex ligacuptitlar under sin tid i City. Efter presskonferensen pudlade brassen något när han skickade ut en tweet som löd: "Mitt fokus är 100 procent på att vinna alla titlarna vi spelar för och jag kommer bara att prata om min framtid efter säsongen".

"Sorry?! Oh...I didn't know that!" 🤯#MCFC boss Pep Guardiola did NOT know that Fernandinho plans to leave the club at the end of the season 👀 pic.twitter.com/h5TLGqcxdn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022