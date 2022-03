Fina gesten - Zintjenko tilldelad Citys kaptensbindel

När Manchester Citys startelva till tisdagens FA-cupmatch borta mot Peterborough presenterades var Fernandinho först uppsatt som lagkapten. Brassen valde dock att ge bort kaptensbindeln till ukrainaren Oleksandr Zintjenko i en fin gest efter Rysslands militära invasion mot Ukraina i torsdags.

Inför avspark höll Zintjenko även upp den ukrainska flaggan tillsammans med Peterboroughs lagkapten Frankie Kent och domarteamet. På arenans storskärm lyste budskapet "Vi står enade med Ukraina", medan supportrar höll upp en ukrainsk flagga med texten "Zintjenko, vi är med dig".

Kvällens match var den första som Zintjenko spelade i efter den ryska invasionen mot Ukraina. 25-åringen var en oanvänd avbytare i lördagens ligamatch borta mot Everton. Då sågs Zintjenko omfamna Everton-ukrainaren Vitalij Mykolenko i en lång kram före avspark.

Manchester City vann matchen med 2-0 efter mål från Riyad Mahrez och Jack Grealish i andra halvlek. Därmed är Premier League-ledaren klar för kvartsfinal i FA-cupen.

UPDATE: @fernandinho has handed over the captain's armband to Zinchenko for tonight's #FACup match 💙