Flera brittiska medier: Chelsea vill värva Sterling

Manchester City-forwarden Raheem Sterling, 27, har under senaste tiden ryktats vara på väg bort från den engelska storklubben. För lite mer än en vecka sedan kom den engelska tidningen The Telegraph med uppgifter om att Chelsea är intresserat av Sterling och övervakar situationen, och nu kommer nya uppgifter om att det möjligen kan bli en affär.

Sky Sports skriver under söndagen att Chelsea vill värva Sterling, då tränaren Thomas Tuchel är en beundrare av forwarden och tror att spelaren kan passa bättre än Romelu Lukaku, som sägs vara aktuell för en utlåning till Inter, i London-klubbens offensiva spel.

Samtidigt skriver Sky att Chelsea, vid ett värvningsförsök, får vara berett att betala 60 miljoner pund, drygt 750 miljoner kronor.

Även The Athletic rapporterar under söndagen att Chelseas självförtroende växer kring att slutföra en affär med Manchester City rörande Sterling. The Athletic hävdar att Sterling hört sig för om hur tillvaron är i Chelsea och om hur Tuchel är som tränare, samtidigt som det enda problemet sägs kunna vara övergångssumman.

Sterling, som kom till Manchester City från Liverpool 2015, har i dagsläget kontrakt till sommaren 2023. Förra säsongen blev han noterad för 17 mål och nio assist på 47 framträdanden. I fjol ryktades Sterling också vara på väg bort från City, men blev i slutändan kvar och i stället kan det alltså bli en flytt under årets sommarfönster.