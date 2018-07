Flera svenska målskyttar i lördagens träningsmatcher – och svenskdoldis debuterade i Bayern München

Det var en händelserik dag för flera av de svenska spelarna som laddar upp inför nya säsonger. Lördagens träningsmatcher innebar succé för flera av dem.

17-åringen Ryan Johansson debuterade i Bayern Münchens A-lag med ett inhopp sista 20 minuterna mot Paris SG (vinst 3-1), detta som ersättare för Rafinha. Johansson spelar U-landskamper för Luxemburg, men har svenska och irländska rötter. Han har tidigare blivit inbjuden för att vara med på svenska U-landslagsläger.

Förutom Johansson var det flera intressanta svenska insatser.

Sebastian Andersson gjorde mål redan efter tre minuter mot Bordeaux (1-1), och fick 75 minuter för Union Berlin. Simon Hedlund hoppade in sista 20 minuterna. Dessutom gör Mattias Svanberg fortsatt mål i Bologna, då han i ett inhopp i andra halvlek stötte in ett 8-0-mål. En tredje svensk målskytt för dagen var Kristoffer Petersson (Heracles), som distanssköt in 2-2 mot Preussen Münster.

I England spelade både Pontus Dahlberg och Ken Sema i andra halvlek för Watford mot Fortuna Düsseldorf. Dahlberg höll nollan och Sema assisterade till matchens sista mål (3-1). Detta med ett väggspel med Troy Deeney och sedan ett inlägg till Jerome Sinclair, som hade öppet mål. Emir Kujovic, som har haft en tung tid i Tyskland, blev kvar på Düsseldorfs bänk.

Graham Potters Swansea spelade två 60-minutersmatcher med två olika elvor. Kristoffer Nordfeldt höll nollan mot Magdeburg i en match där även Adnan Maric startade, men tyskarna vann på straffar. Joel Asoro spelade i den andra matchen, mot Genoa, och utgick främst från kanten. Han gjorde ett fint ryck och hans inlägg assisterade till det sena 1-1-målet, men även det Swansealaget förlorade på straffar.

Den här lördagen gav också två fina chanser för två yttrar: Niclas Eliasson (Bristol City) och Sam Larsson (Feyenoord). Bägge hade nog hoppats på mer förra säsongen, men fick startchanser i dag. Sam Larssons Feyenoord låg under mot Fenerbahce med 0-3 efter 20 minuter, men hämtade upp till 3-3 trots tremålsunderläge i minut 86. Både han och Eliasson fick 90 minuter. Eliassons Bristol City förlorade efter sent 0-1-mål av Rayo Vallecano.

I övrigt fick Gustav Engvall (Mechelen) och Felix Beijmo (Werder Bremen) varsin halvlek, och dessutom gjorde en mängd svenskar inhopp: Mikael Ishak (Nürnberg) och Viktor Gyökeres (Brighton) fick 20 minuter var, Pa Konate (Spal) fick äntligen minuter i A-laget igen, och även Erik Israelsson (Zwolle), Johannes Hopf (Ankaragücü), Samuel Gustafsson (Hellas Verona), Niklas Hult (AEK), Linus Wahlqvist (Dynamo Dresden), och unge Benjamin Mbunga Kimpioka (Sunderland) byttes in.

Några startade även träningsmatcher med reservlagen, som Joseph Colley (Chelsea U23), Thomas Isherwood (Bradford XI), Tim Erlandsson och Anel Ahmedhodzic (Nottingham U23), och Ramon Pascal Lundqvist (PSV Jong). Lundqvist gjorde både mål och assist i en 4-0-seger.

Många av VM-spelarnas klubbar hade matcher i dag, men de flesta av dem har fortfarande ledigt. Dessutom är bland annat Marcus Olsson (Derby) skadad, och Erdal Rakip har fortfarande inte synts till i Benficas matchtrupper.