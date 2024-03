Förre sportchefen anklagas för rasism: "Familjerna är rasande"

Stuart Webber är ett välbekant ansikte i engelsk fotboll. I fjol lämnade han rollen som sportchef i Norwich efter sex år och tidigare var han rekryteringsansvarig i Liverpool.

Nu anklagas han för rasism efter en intervju med tidningen Pink Un, publicerad i går. Webber sa bland annat följande:

- Jonny Rowe hade inte haft något emot om jag sa detta. Han, Abu Kamara, Max (Aarons), Jamal (Lewis) och Raheem Sterling från tiden i Liverpool - de kommer från platser där de var tvungna att lyckas inom fotboll. Alternativet är möjligen fängelse eller något annat, sa han och fortsatte:

- Om vi vill hjälpa dessa unga spelare att hjälpa sig själva kan de förhoppningsvis inspirera nästa generation.

Uttalandet har väckt starka reaktioner, inte minst hos organisationen Kick It Out, som kämpar för att bekämpa rasism. I ett pressmeddelande skriver man så här, enligt The Guardian:

"Kommentarerna från den förre Norwich-sportchefen Stuart Webber där han har använt sig av rasprofilering av flera spelare i en intervju är djupt kränkande och bekymrande. Detta målar en väldigt fördömlig bild. Att använda sig av lata stereotyper är helt klart upprörande för de som är utsatta, men visar också en total brist på respekt för deras familjer, som spelat en stor roll i spelarnas karriärsresor."

The Guardian menar att Webber har bett om ursäkt eller kontaktat spelarna han namngav i intervjun och att både spelarna och familjerna är minst sagt "rasande".

Lewis, Aarons, Kamara och Rowe kom fram i ungdomsleden under Webbers period i Norwich. Lewis och Aarons såldes för stora summor till Newcastle och Bournemouth.

När Sterling som tonåring värvades från Queens Park Rangers till Liverpool var Webber en viktig del av den övergången.

Webbers intervju släpptes i samband med en välgörenhetsklättring på Mount Everest, som hålls för att samla in pengar till ynglingar som vill göra en idrottskarriär.