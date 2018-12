Första Premier League-starten för Ken Sema

Ken Sema flyttade i somras till Premier League och Watford. Under hösten har det blivit fem inhopp i ligan, och två starter i ligacupen. Under måndagskvällen fick svensken dock göra Premier League-debut. När Watford gästade Everton fanns Sema med i elvan för första gången. Även portugisen Domingos Quina gjorde sin första ligastart.

Sema inledde piggt och var inblandad i några vassa anfall för Watford. Det var dock Everton som tog ledningen i mötet efter en kvart, när André Gomes spelade in till Richarlison. Brassen tryckte till direkt och satte 1-0 med ett kyligt avslut.

För Ken Sema blev det en timmes spel, innan svensken byttes ut.

Efter att Sema utgått följde några galna minuter. Först kvitterade Watford när Seamus Coleman olyckligt styrde en stolpretur in i eget mål. Två minuter senare kom även 2-1 från Watford. På nytt var Coleman inblandad. Backen kom inte upp i luftduell mot Abdoulaye Doucoure som kunde nicka in ledningsmålet. Ytterligare två minuter senare fick Everton straff. Gylfi Sigurdsson klev fram och sköt mitt i målet, Ben Foster var på väg till vänster men hängde kvar med benet och kunde rädda.

Watford gick mot segern, men i den 96:e minuten skulle kvitteringen komma. Everton fick en frispark och Lucas Digne knorrade oerhört vackert in 2-2. Målet var den tidigare Barcelona-backens första i Premier League.

Det var första gången Watford ställdes mot sin tidigare manager, Marco Silva som nu tränar Everton. Då blev det delad poäng efter 2-2.

Lagens startelvor:

Everton: Pickford - Coleman, Keane, Yerry Mina, Digne - Gueye, André Gomes - Walcott, Sigurdsson, Bernard - Richarlison.

Watford: Foster - Femenia, Cathcart, Kabasele, Holebas - Sema, Quina, Doucouré, Pereyra - Success, Deeney.

1️⃣ | A first @premierleague start for these two tonight!#watfordfc #EVEWAT pic.twitter.com/4gjkL07QB3