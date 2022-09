Freund bekräftar - nobbar Chelsea: "Inte aktuellt"

Chelsea har under senaste tiden rapporterats vilja ha in Red Bull Salzburg-toppen Christoph Freund som ny sportchef framöver. Under tisdagen går Freund ut och bekräftar att han stannar i den österrikiska storklubben, som han har kontrakt med till 2026.

- Som jag redan har bekräftat i intervjuer var Chelsea FC intresserat av mig. När en så stor klubb ställer frågan är det inte bara hedrande för mig och FC Red Bull Salzburgs arbete, utan också ett faktum, säger han på Salzburgs Twitter-konto och fortsätter:

- Men jag har kommit fram till att en flytt inte är aktuell för mig.

Freund kommer därmed nu fortsätta sitt arbete som sportchef i Salzburg.

