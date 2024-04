Fulham straffas med böter - och registreringsförbud

Premier League-klubben Fulham straffas.

Under tisdagen rapporterar flera brittiska medier, däribland The Athletic, att Fulham tvingas betala 75 000 pund, drygt en miljon kronor i böter, samt får ett registreringsförbud gällande akademispelare under sex månaders tid. Däremot kan klubben fortsatt värva seniorspelare.

Bakgrunden till straffet är, enligt The Athletic, att Fulham brutit mot Premier League-regler kring betalningar till en gräsrotsklubb - efter försäljningen av Fabio Carvalho till Liverpool under 2022.

Fulham är placerat på 13:e-plats i Premier League.