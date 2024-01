Fulham vann - Johansson utslagen

Fulham är således vidare till den femte omgången i FA-cupen.

Ledningsmålet kom ungefär 25 minuter in i matchen efter att "The Cottagers" satt in en hög press och fått rikligt betalt för det.

Rotherhamförsvaret slarvade och tappade bollen som hamnade hos jamaicanen Bobby de Cordova-Reid som fick på en riktig pangträff.

Skottet inte riktigt ute vid stolpen, men tillräckligt hårt för att ställa Viktor Johansson i bortamålet.

1-0 stod sig matchen ut.

Startelvor:

Fulham: Rodak - Castagne, Adarabioyo, Diop, Tete - Lukic, Reed - de Cordova-Reid, Pereira, Wilson - Muniz

Rotherham: Johansson - Lembikisa, Revan, Morrison, Odoffin, Bramall - Lindsay, Clucas, Cafu - Hugill, Eaves