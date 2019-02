Graham Potters succé – kan bli "Månadens tränare" i Championship

Graham Potter gjorde stor succé som tränare Östersunds FK. Engelsmannen tog upp laget i allsvenskan, där man nu har etablerat sig, och dessutom avancerade laget till Europa League-slutspel under Potters ledning.

I somras lämnade han Östersund för att ta över tränarposten i Swansea. Där fick han en drömstart och i inledningen av säsongen låg laget i toppen av Championship. Nu, några månader in i säsongen, placerar sig Swansea på 13:e plats, men Potters framgångar tar inte slut för det.

Nu har den förre ÖFK-tränaren nämligen blivit nominerad till utmärkelsen ”Månadens tränare”.

"Hans lugn har gjort att övergången till en yngre Swansea-trupp gått bättre än vad som kanske förväntades. Hans lag börjar dessutom hitta formen med åtta poäng på de fyra senaste matcherna, där de är obesegrade", lyder motiveringen.

De övriga som är nominerade till utmärkelsen är Brentfords Thomas Frank, Bristol Citys Lee Johnson och Blackburns Tony Mowbray.

Vem som tar hem utmärkelsen meddelas i morgon.

