Grealish har bett Almiron om ursäkt: "Jag gör dumma saker ibland"

När Manchester City firade Premier League-titeln tidigare i år hamnade Jack Grealish i rampljuset, då han skojade om att det var bra att Riyad Mahrez blev utbytt i den sista matchen mot Aston Villa för att Mahrez spelade som Miguel Almiron i Newcastle.

Nu har Grealish bett om ursäkt till Almiron för kommentaren.

- Jag har inte fått en fråga om det, men jag tar gärna upp det. Jag gör dumma saker ibland som jag ångrar, och det var dagen efter säsongsavslutningen. Jag hade uppenbarligen druckit några drinkar, säger han enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

- Han sa något om mig i en intervju häromdagen och önskade mig all lycka. Jag tänkte då: "Vilken kille". Om någon hade sagt så om mig hade jag förmodligen gjort något annat. Jag skrev till Matt Targett, då jag var nära honom under Villa-tiden och frågade om han kunde skriva ett meddelande från mig och be om ursäkt.

- Jag trodde att videon var privat (där Grealish skojade om Almiron), men oavsett borde jag inte sagt så, då vi båda är professionella spelare.

Grealish är just nu med det engelska landslaget i Qatar. Grealish kom till spel i Englands samtliga matcher i gruppspelet och på söndag väntar spel mot Senegal i åttondelsfinal.