Guardiolas besked: Silva tar över kaptensbindeln

Manchester Citys förre lagkapten Vincent Kompany lämnade, efter elva framgångsrika säsonger, vid förra säsongens slut den engelska storklubben för återkomst till Anderlecht. Därmed förlorade City både en tongivande spelare och lagets lagkapten.

Nu meddelar Manchester Citys tränare Pep Guardiola att David Silva, som har meddelat att han gör sin sista säsong i klubben, tar över kaptensbindeln. Därefter blir Fernandinho och Kevin De Bruyne vice kaptener i laget.

Manchester City inledde i söndags tävlingssäsongen med att besegra Liverpool efter straffar i Community Shield och inleder under lördagen ligaspelet mot West Ham i London.

PEP 💬 @21LVA will be our captain and @fernandinho and @DeBruyneKev second.



He knows the Club, the league and has big respect.