Guardiolas förklaring till krysset: "Drack upp all alkohol i Manchester"

Manchester City säkrade ligatiteln i kavaj efter Arsenals förlust mot Nottingham under lördagen. Således fick de fira sin tredje raka Premier League-titel med hemmasupportrarna i söndagens 1-0-seger över Chelsea.

Men redan under onsdagskvällen var laget tillbaka i elden när man gästade Brighton på Falmer Stadium, en match som resulterade i ett oavgjort resultat efter ett rejält titelfirande, åtminstone för spelarnas del.

- Vid 22:30 var jag i säng med min fru. Jag var helt slut. Jag kollade på Match of the Day och sov som en bebis. Men jag vet att spelarna gjorde vad de behövde göra. När du vinner Premier League måste du fira, sa Manchester City-tränaren Pep Guardiola i en intervju efter Brighton-matchen.

Annons

Men trots ett vilt firande gick Manchester City ut och spelade jämnt med årets succélag, Brighton, på bortaplan. En bedrift som imponerade på Guardiola.

- Jag var lite orolig över hur mycket vi skulle tappa det vi har gjort de senaste månaderna. För 40 timmar sedan drack vi all alkohol i Manchester, men laget var närvarande och därför är jag väldigt nöjd, eftersom jag inte vill att de ska tappa inför finalerna i FA-cupen och Champions League, sa spanjoren och fortsatte:

- Vi visade varför vi är Englands bästa lag. Jag är väldigt nöjd med sättet vi är som lag efter att ha blivit mästare.

På söndag stalls Manchester City mot Brentford I den avslutande Premier League-omgången. Därefter väntar final i FA-cupen mot Manchester United lördagen den tredje juni och en vecka senare väntar Champions League-finalen mot Inter, en match som går att streama via C More.