Haaland prisas - utsedd till årets spelare i Premier League

Erling Haaland är utsedd till säsongens bästa spelare i Premier League.

En omgång återstår av Premier League och den spelas under söndagen. Norrmannen står på 36 gjorda mål, redan nu flest någonsin av en spelare under en och samma säsong i Premier League.

Under söndagen har han chans att öka på rekordet när Manchester City ställs mot Brentford i London. Ligatiteln har de ljusblå redan säkrat.

Under titelfirandet lovade Haaland mer, trots en galen debutsäsong i England.

- Debutsäsongen, 36 mål. Premier League-titeln och två finaler väntar, ingen dålig start, säger han till Sky Sports.

Utöver målrekordet var norrmannen också den första spelaren i Premier League att göra hattrick i tre på varandra följande hemmamatcher, och den första Man City-spelaren att göra ett hattrick i ett stadsderby sedan 1970.

Priset röstas fram av samtliga lagkaptener i Premier League samt en panel av brittiska fotbollsexperter.

Övriga nominerade till priset var Kevin De Bruyne, Harry Kane, Martin Ödegaard, Marcus Rashford, Bukayo Saka och Kieran Trippier.

Senare under lördagen stod det också klart att norrmannen blev utsedd till ligans bästa unga spelare. Ett pris som bland annat Alexander Isak var nominerad till.

Haaland skriver historia genom att plocka hem båda priserna under en och samma säsong. Det är första gången en spelare gör det.

Övriga nominerade till det priset var Sven Botman, Moises Caicedo, Alexis Mac Allister samt Arsenal-trion Bukayo Saka, Gabriel Martinelli och Martin Ødegaard.

För att kunna vara nominerad till priset behöver man vara 23 år eller yngre när säsongen startar.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX