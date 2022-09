Händelserikt och starka känslor när Chelsea vände mot West Ham

Årets Premier League-säsong började med tre förluster för West Hams del, men de gick in i matchen med en vinst (Aston Villa) och senast ett kryss mot Tottenham. Chelseas start har också varit skakig, och de gick in i matchen på en tiondeplats.

Hemmalaget pressade på direkt, och gav inte West Ham en chans. Men några farligare målchanser lyckades ingen av lagen skapa de första 45 minuterna, och att ta sig förbi "Hammers" försvar verkade omöjligt.

Det var mållöst in i halvtid, och efter vilan kom bortalaget in med ny energi. I den 62:e matchminuten lyckades Michail Antonio peta in bollen i en minst sagt rörig situation, men 1-0 till West Ham var ett faktum. Men drygt tio minuter senare stod Ben Chilwell för ett succéinhopp då han petade bollen bakom Łukasz Fabiański - som stod för en riktig tavla. Och i 88:e minuten kunde Kai Havertz fullborda vändningen.

ANNONS

Hammers såg ut att komma tillbaka, då Maxwel Cornet stod för ett riktigt snyggt mål - som dömdes bort av VAR i ett domslut som väckte starka känslor hos tränare David Moyes - som lämnade planen uppenbart upprörd.



I slutminuterna fick 2-1-målgöraren Havertz syna det gula kortet efter att ha ställt sig för nära på ett inkast. Men 2-1 stod sig och West Ham fortsätter kämpa i botten.

Det är fler som ställer upp bakom West Ham efter den tunga förlusten. I Sky Sports progra Soccer Saturday, säger förre PL-seplaren Darren Bent:

- Jag känner för West Ham. Det skulle inte varit frispark.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Silva, Koulibaly, Fofana - Kovacic, Loftus-Cheek, Gallagher, James, Cucurella - Pulisiv, Sterling.

West Ham: Fabiański - Zouma, Coufal, Kehrer, Emerson - Fornals, Paquetá, Bowen, Soucek, Rice - Antonio.