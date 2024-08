Här är årets lag i Premier League

Årets lag i Premier League är presenterat.

Och det råder, till ingens förvåning, stor City- och Arsenal-dominans.

Faktum är att Arsenal har flest spelare i laget, hela fem stycken. Manchester City, som vann Premier League, fick nöjda sig med fyra.

Två spelare som inte spelar i Arsenal eller Manchester City fick ta plats i elvan. Det handlar om Aston Villas Ollie Watkins och Liverpools Virgil van Dijk.

Samtidigt är nog många förvånade över att en viss Chelsea-stjärna inte tog plats i elvan. Cole Palmer snuvades på en plats till förmån för topptrion Erling Haaland, Phil Foden och Ollie Watkins. Detta trots att han, med sina 22 baljor, kom tvåa i skytteligan. Han kom även tvåa i assistligan med elva framspelningar. Allt som allt stod han alltså för 33 poäng - mest i hela ligan.

Som plåster på såren fick dock Cole Palmer priset som årets unga spelare.

Här är hela elvan:

Målvakt: David Raya (Arsenal).

Försvarare: William Saliba (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City).

Mittfältare: Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Martin Ødegaard (Arsenal).

Anfallare: Erling Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).

Phil Foden fick även, med sina 19 mål och åtta assist på 35 framträdaden, priset som årets spelare i Premier League.

The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O