Hazard "Månadens spelare" i september i Premier League

Chelseas belgiske stjärna Eden Hazard har fått en smakstart på säsongen med åtta mål och tre assist på tio matcher den här säsongen i alla turneringar. I september ökade han takten i ligan och slog till med fem mål och en assist, vilket gett Chelsea fina resultat och en placering som tvåa på samma poäng som ettan Manchester City i Premier League.

I dag fick Hazard sin belöning för prestationerna i september. Han blev utsedd till "Månadens spelare" i ligan. Belgaren är därmed andra spelare i år att tilldelas utmärkelsen, då Tottenhams brasse Lucas Moura i augusti blev tilldelad priset.

Chelsea ställs härnäst den 20 oktober mot Manchester United på Stamford Bridge.

.@hazardeden10 has been voted the EA Sports Premier League Player of the Month for September! 👏 pic.twitter.com/xJ6Hi6Mh5y