Hazards känslosamma brev till Chelsea-fansen efter Real-flytten: "Jag hoppas ni förstår"

I går kväll blev det till slut klart: Eden Hazard lämnar Chelsea för Real Madrid. Belgaren har skrivit på ett femårskontrakt med den spanska huvudstadsklubben i en affär som ger Chelsea 1,5 miljarder kronor.

Nu tar Hazard farväl av Chelsea-supportrarna i ett känslosamt brev som han publicerar på sin Facebook-sida.

"Det är ingen hemlighet att det var min dröm att spela för dem sedan jag var en liten kille som precis gjort sitt första mål. Jag har försökt så gott jag bara kan att inte låta det distrahera mig från laget under den här tuffa perioden av spekulationer och mediapådrag, speciellt de senaste sex månaderna"´, skriver Hazard.

"Nu är klubbarna överens och jag hoppas att ni förstår att jag behövde jaga efter mitt nästa kapitel, precis som alla ni borde när ni har chansen att följa era drömmar. Att lämna Chelsea är det största och svåraste beslut jag har tagit hittills i min karriär. Nu när det är officiellt vill jag säga att en sak alltid har varit tydligt för mig: jag har älskat varje stund i Chelsea och inte en enda gång har jag övervägt, och skulle aldrig, lämna för en annan klubb."

Hazard avslutar brevet:

"Innan jag lämnar vill jag rikta ett sista tack till alla i klubben för deras otroliga insatser. Till alla mina ex-kollegor: vi kommer säga hej då vid rätt tillfälle, men jag måste tacka ägaren Mr Abramovitj och hans styrelse för att ha hjälpt mig att inse inte en, utan två drömmar. Den första var att spela i Chelsea och den andra att bli en Real Madrid-spelaren. Jag önskar er alla allt gott, mina vänner."

A message to my Chelsea friends and family https://t.co/qRF0Q5dguN