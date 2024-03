Henderson ångrar inte Liverpool-flytten: "Det var rätt tid"

Jordan Henderson lämnade Liverpool för Al-Ettifaq under sommaren. Men tiden i Saudiarabien blev kortvarig och redan i januari flyttade engelsmannen tillbaka till Europa och Ajax under uppmärksammade former.

Men Henderson har nu förklarat att han inte känner någon ånger över att han lämnade Anfield och Liverpool efter tolv år i klubben.

- När jag ser tillbaka var det rätt tid för mig som spelare, för laget och för dem som klubb, oavsett hur ont det gjorde då, förklarade han enligt Sky och fortsatte:

- Det var väldigt känslosamt. När man ser tillbaka på den tiden är det lätt att se att det var rätt beslut från tränaren och klubben. Det var rätt beslut att fräscha upp saker.

Henderson anslöt till Liverpool från Sunderland 2011 och var därefter med och vann så väl Premier League som Champions League under Jürgen Klopps ledning.