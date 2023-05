Heung-Min Son utsatt för rasism - Tottenham fördömer

En ny rasismskandal har skett i England och på läktarna under en Premier League-match.

I mötet mellan Tottenham och Crystal Palace blev Spurs-stjärnan, Heung-Min Son utsatt för rasistiska kommentarer, det bekräftar Tottenham under söndagen.

Händelsen fördöms i ett pressmeddelande:

"Diskriminering är avskyvärt och har ingen plats i samhället, fotbollen eller i vår klubb. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att säkerställa att om individen befinns skyldig, kommer individen att få de starkaste möjliga åtgärderna", skriver klubben.

Det är dessvärre inte första gången som just Heung-Min Son blir utsatt för rasism. Han blev utsatt för liknande kommentarer under en match mot Chelsea tidigare under säsongen.

Tottenham bekräftar att man jobbar tillsammans med polismyndigheten och Crystal Palace för att identifiera individen eller individerna.