Historisk Liverpool-kross - tangerade målrekord i Premier League

Liverpool stod "bara" på två poäng efter de tre inledande Premier League-omgångarna inför lördagseftermiddagens möte med nykomligen Bournemouth på Anfield. Något som det skulle komma att bli ändring på - och det med besked.

Framför hemmapubliken på Anfield fick nmäligen Liverpool en drömstart på matchen. Redan i tredje minuten nådde Luis Diaz högst på ett inlägg och kunde nicka in ledningsmålet. Sedan dröjde det bara ett par minuter innan Harvey Elliot fick bollen utanför straffområdet och med en kanonträff sköt in 2-0-målet.

- Det kommer att bli en lång eftermiddag för Bournemouth. Ett fantastiskt mål av Harvey Elliot och "The Reds" är på väg mot deras första seger för säsongen. Publiken står verkligen bakom sitt lag och man kan känna att spänningarna från i måndags (förlusten mot Manchester United) håller på att släppa, sa BBC-reportern Shamoon Hafez.

Mardrömsstart för Bournemouth, alltså.

- Bournemouth är skakat, spelarna vet inte vad de ska göra, sa förre Wales-backen Ashley Williams till BBC.

Efter knappa halvtimmen utökade Liverpool ledningen efter ett drömmål. Trent Alexander-Arnold testade skott utifrån och prickade bortre krysset fram till 3-0.

- Målvakten har absolut ingen chans. Vilket avslut, sa Paul Merson till Sky Sports.

I 31:a minuten utökade Liverpool ytterligare genom Roberto Firmino som var påpasslig i straffområdet och sköt bollen i mål från nära håll. Precis innan halvtidsvilan nickade Virgil van Dijk in Andy Robertsons hörna fram till 5-0.

Enligt statistiktjänsten OptaJoe var det första gången någonsin som Liverpool gjorde fem mål i första halvlek i en Premier League-match.

Precis efter paus kom 6-0-målet, den här gången genom ett självmål av en Bournemouth-spelare, och en kvart senare gjorde Roberto Firmino sitt andra för dagen.

- Jag vet inte ens om Bournemouth är bedrövliga eftersom Liverpool har varit elektriska från start. Liverpool-spelarna skämdes säkert inför matchen men det gör dem inte längre, sa Dion Dublin till BBC.

- Bournemouth har inte haft en chans, fyllde Ashley Williams i.

Med tio minuter kvar att spela gjorde Fábio Carvalho 8-0, och sitt första mål i Liverpool-tröjan. I 85:e minuten var det Luis Diaz tur igen att hitta nät.

Liverpool vann till slut matchen med 9-0 vilket betyder att man nu har tangerat rekordet för största segern i Premier League någonsin. Manchester United (9-0 mot Ipswich, 1995 och 9-0 mot Southampton, 2021) och Leicester (9-0 mot Southampton) har också vunnit med samma siffror tidigare.

Southampton var inte sena på att uppmärksamma Bournemouths storförlust.

"DM:a oss om ni behöver prata", skriver PL-klubben skämtsamt på Twitter.

Efter matchen gick BBC-experten Pat Nevin hårt åt gästernas insats på Anfield.

- Resultat är ingen överraskning. Bournemouth har inte försvarat hörnor och de har inte försvarat någonting från det öppna spelet. Nio mål, men det kunde ha blivit fler. Jag överdriver inte, säger han och fortsätter:

- 12, 13, 14. Det hade kunnat bli så många om Mohamed Salah hade tagit tillvara på sina chanser. Allting var perfekt för Liverpool. Bournemouthj hoppas nog att de aldrig mer får en match som den här.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Elliot - Salah, Firmino, Diaz.

Bournemouth: Travers - Lerma, Mepham, Senesi - Smith, Cook, Christie, Zemura - Tavernier, Moore, Anthony.

5 - Liverpool have scored five goals in the first half of a single Premier League game for the first time. Dominance. pic.twitter.com/tn63DGOrJy