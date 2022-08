Howes besked om Krafth: "Vi är oroliga"

Sveriges landslagsback Emil Krafth, till vardags i Newcastle, startade i veckan i 2-1-segern mot Tanmere i ligacupen, men blev utbytt skadad efter 39 minuters spel. Högerbacken föll till marken efter en duell och grinade sedan illa i gräset innan han blev utburen på bår.

Nu ger Newcastle-tränaren Eddie Howe besked om att läget ser illa ut för Krafth och att spelaren kommer genomföra en röntgenundersökning under fredagen.

- Vi är oroliga för Emil Krafth. Vi vet inte detaljerna just nu. Han ska röntgas i dag, men det ser inte så bra ut, vilket är riktigt tråkigt för Emil och för oss, säger Howe i en kommentar på klubbens Twitter-konto.

Krafth riskerar därmed att missa matcher framöver och möjligen även den kommande svenska landslagssamlingen. Sverige ställs i slutet av september mot Serbien och Slovenien i de sista matcherna i Nations League-gruppspelet.

