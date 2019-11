Jagielka startade för Sheffield United - för första gången på 4578 dagar(!)

Phil Jagielka vände i somras tillbaka till Sheffield United efter att ha tillbringat mer än tio år i Everton. Den 37-årige mittbacken har sedan återkomsten fått nöta bänk, men mot Manchester United var veteranen tillbaka i startelvan och då satte han punkt för en lång svit utan start i Sheffield United-tröjan. Starten var hans första i klubbens på 4578 dagar, enligt statistiktjänsten Opta. Förra gången engelsmannen startade för Sheffield var i maj år 2007.

4,578 - Phil Jagielka makes his first Premier League start for Sheffield United since May 2007, a gap of 4,578 days. The only player to have a longer gap between starts for a club is Wayne Rooney for Everton between 2004 and 2017 (4,837). Steel. pic.twitter.com/13HeNIvjnn